" L'Autre Moitié de Silence " de Sun-Young Pahg (5/5)

« L’Autre Moitié de Silence » de Sun-Young Pahg

Pour Daegum solo et ensemble

Interprété par Hong Yoo, deagum

Et l’Ensemble 2e2m, direction Pierre Roullier

Création enregistrée le 02 mai 2018 à Radio France

Cinquième Tableau :Persicaire

Sun-Young Pahg vit en Europe depuis quelques années. Elle n’en n’a pas pour autant perdu le lien à sa langue maternelle qu’elle entretient via ses lectures.

Jae-Young Yoo est l’un des poètes d’aujourd’hui lus et relus par la compositrice. C'est à sa poésie, un recueil intitulé en anglais "Silence half-filled in a tea cup", qu’elle emprunte le titre générique de sa suite : l’Autre Moitié du Silence !

Il n’y a qu’un poète perdu dans la contemplation du paysage qui peut boire le silence et en laisser la moitié dans sa tasse …

Ce dernier tableau reste en suspens…car finalement, le regard du poète après s’être posé successivement sur une libellule, un rocher de granit, un lézard, une fleur, ira se perdre dans le lac où il verra le reflet de la lune (premier tableau !)