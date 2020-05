" L'Autre Moitié de Silence " de Sun-Young Pahg (3/5)

Dans Création Mondiale cette semaine "L’Autre moitié du silence", une page poétique de la compositrice Sun-Young Pahg imaginée en 2018 pour une flûte traditionnelle coréenne jouée par Hong Yoo et un ensemble occidental, l’Ensemble 2e2m.

« L’Autre Moitié de Silence » de Sun-Young Pahg

Pour Daegum solo et ensemble

Interprété par Hong Yoo, deagum

Et l’Ensemble 2e2m, direction Pierre Roullier

Création enregistrée le 02 mai 2018 à Radio France

Troisième tableau :Marcato ma scorrevole

Le flûtiste Hong Yoo est venu de Berlin pour jouer la partie soliste de l’Autre Moitié du Silence. Si Sun-Young Pahg a choisi cet interprète, c’est parce qu’il est très engagé dans la création.

Il a eu grand plaisir à s’associer à l’Ensemble 2e2m le 23 mai dans cette page nouvelle. La daegum a empli notre studio de ses belles couleurs soufflées et vibrantes. L’interprète dansait sur le bois du studio ! Cet instrument de bambou a une palette très large, du fait des membranes qui recouvrent certains trous et qu’on entend vibrer parfois, au moment où les dynamiques sont importantes. Justement, dans le troisième mouvement, la flûte sort de son caractère méditatif. C’est le mouvement le plus marqué et vivace de la suite !

, © Sun-Young Pahg

Réécoutez l'émission diffusée le 27/06/2018