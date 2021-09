« Konsonanzenquartett » de Francisco Alvarado (3/5)

Dans nos miniatures sonores cette semaine une page nouvelle du compositeur chilien Francisco Alvarado : un Quatuor des consonances (Konsonanzenquartett), créé dans les murs de l'auditorium de Radio France par les musiciens du quatuor Parisii.

« Konsonanzenquartett » de Francisco Alvarado pour quatuor à cordes

Quatuor Parisii :Arnaud Vallin (premier violon), Florent Brannens (second violon), Dominique Lobet (alto), Jean-Philippe Martignoni (violoncelle)

Création enregistrée le 11 septembre 2021 à l'Auditorium de Radio France

Troisième mouvement : Andante scherzo

Avant de se lancer dans l'écriture de son quatuor, Francisco Alvarado a ré-écouté attentivement le cycle de quatuors de Mozart dédiés à Haydn, et surtout le Quatuor des Dissonances avec lequel sa pièce résonne.

Une fois la timidité dépassée (le défi est de taille), il a porté son attention en premier lieu sur le quatuor des Dissonances (le N°19), parce qu'il lui semblait le plus incarner "l'avant et l'après", le passé et l'avenir, et a imaginé un miroir à ce quatuor de Mozart. Il a repris pour son compte quelques matériaux de ce quatuor : des tempis, quelques clin d'oeil cachés, certains motifs, et surtout comme Mozart avant lui, il s'est employé à écrire dans l'idiome du quatuor à cordes, c'est à dire une musique qui soit agréable à jouer, qui laisse sonner naturellement les instruments, tout en explorant tous les possibles du quatuor à cordes.