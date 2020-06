« Kembalinya Katak Katak » de Alex Grillo (3/5)

Le compositeur de la semaine dans Création Mondiale est Alex Grillo. Il a imaginé pour nous en 2019 une suite de miniatures baptisée "le Retour des Grenouilles" ou "Kembalinya Katak Katak", une suite qui a les couleurs du gamelan javanais.

« Kembalinya KatakKatak » de Alex Grillo

Cinq miniatures pour gamelan javanais et vibraphone transformé par l'électronique.

Interprété par le Gayam 16 Komunitas & Alex Grillo, vibraphone

Réalisateur en informatique musicale : Pierre Fleurence

Enregistré et mixé à Radio France et au GMEM de Marseille en avril 2019

Rediffusion de la création diffusée du 13 au 18 mai 2019

Troisième mouvement : Irama Bunder; cercle rythmique

Musicien de jazz, improvisateur et compositeur anime depuis de longues années à Java des ateliers à destination des musiciens européens qui souhaitent s'immerger dans la culture javanaise. Ces stages, il les réalise avec la complicité de musiciens javanais, tous membres du gamelan Gayam 16 Komunitas. Il connaît certains de ces musiciens depuis plus de 20 ans. L'immersion dans la musique de Java a bien entendu profondément modifié sa relation au monde sonore et à la composition.

Dans ces pièces, les musiciens du gamelan sont disposés en cercle, les gongs au milieu. Le troisième tableau justement joue sur l'idée de cercle rythmique. Le vibraphone augmenté se greffe sur ces jeux rythmique.

Réécoutez l'émission diffusée le 15 mai 2019 :

La rediffusion intégrale ne sera pas diffusée ce dimanche 21 juin 2020, en raison de la soirée spéciale Fête de la Musique sur France Musique. Réécoutez cette "Création mondiale intégrale" diffusée le 18 mai 2019 en suivant ce lien :