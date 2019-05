« Kembalinya Katak Katak » d'Alex Grillo (5/5)

« Kembalinya KatakKatak » de Alex Grillo

Cinq miniatures pour gamelan javanais et vibraphone transformé par l'électronique.

Interprété par le Gayam 16 Komunitas & Alex Grillo, vibraphone

Réalisateur en informatique musicale : Pierre Fleurence

Enregistré et mixé à Radio France et au GMEM de Marseille en avril 2019

Cinquième mouvement : Kembalinya Katak Katak, le Retour des grenouilles

En 1997 Alex Grillo a réalisé un premier album avec les musiciens d'un gamelan javanais et son vibraphone acoustique, album intitulé "le Tango des Grenouilles". Vingt ans plus tard, un peu plus même, il revient à ces sources javanaises avec "le Retour des Grenouilles".

Le bronze du gamelan est cette fois associé au vibraphone transformé par l'électronique, c'est à dire que sous chaque lame de l'instrument, on a posé des capteurs.

Pourquoi les grenouilles ?

Parce que le gamelan se joue en plein air et qu'Alex Grillo a vécu beaucoup de nuits javanaises, scandées par le chant des grenouilles. Ces grenouilles reviennent en force dans le cinquième tableau.