« Kembalinya Katak Katak » d'Alex Grillo (2/5)

« Kembalinya KatakKatak » de Alex Grillo

Cinq miniatures pour gamelan javanais et vibraphone transformé par l'électronique.

Interprété par le Gayam 16 Komunitas & Alex Grillo, vibraphone

Réalisateur en informatique musicale : Pierre Fleurence

Enregistré et mixé à Radio France et au GMEM de Marseille en avril 2019

Deuxième mouvement : Mangkok Senggreng, Bol et archet

"Le Retour des Grenouilles" est un retour aux sources de la musique javanaise. En 1997, grâce au centre culturel français, Alex Grillo a pu collaborer à Java avec des musiciens traditionnels.

C’est comme cela qu’a commencé son exploration du gamelan javanais, et la recherche d’un terrain d’entente possible entre cet instrument traditionnel et le vibraphone.

Deuxième chapitre du "Retour des Grenouilles" aujourd’hui : une miniature baptisée Bol et Archet. Le jeu d’archet touche à la fois les instruments à lames fixes du gamelan et le vibraphoniste transformé par l’électronique.