« Kembalinya Katak Katak » de Alex Grillo (1/5)

« Kembalinya KatakKatak » de Alex Grillo

Cinq miniatures pour gamelan javanais et vibraphone transformé par l'électronique.

Interprété par le Gayam 16 Komunitas & Alex Grillo, vibraphone

Réalisateur en informatique musicale : Pierre Fleurence

Enregistré et mixé à Radio France et au GMEM de Marseille en avril 2019

Premier mouvement : Bebas Bunder, cercle libre

Alex Grillo est un vibraphoniste voyageur. Depuis vingt ans, il explore les richesses de la musique javanaise et notamment celles du gamelan. Très vite, il a eu l’idée de glisser le vibraphone en aluminium à l’intérieur du gamelan de bronze, un peu comme un Oncle d’Amérique qui retrouverait sa famille !

Ce mariage de métaux a donné naissance à de premières compositions et un album en 1997, intitulé "Le Tango des Grenouilles". 20 ans plus tard, Alex Grillo renouvelle l’expérience, mais cette fois avec un vibraphone augmenté, c'est à dire transformé par l’électronique, et un gamelan éclaté dans l’espace.

"Le Retour des Grenouilles" a pu voir le jour grâce aux musiciens du gamelan de Java Gayam 16 Komunitas et aux studios du GMEM de Marseille.