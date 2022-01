« Journal infime », pièce mixte de Paul Ramage (3/5)

Paul Ramage a imaginé pour nos brèves sonores cinq instantanés pour trois instruments et sons enregistrés que lui ont inspirés des clichés de rue du photographe japonais Daido Moriyama

« Journal infime », pièce mixte de Paul Ramage

Avec Shao Wei Chou (flûtes), Lola Malique (violoncelle), Rémy Reber (guitare électrique) Enregistrée en novembre 2021 En collaboration avec l'INA GRM

Instantané N°3

Dans l'instantané d'aujourd'hui, Paul Ramage laisse résonner en lui les couleurs, les vibrations d'une autre photo de Daido Moriyama ; l'intérieur d'une vitrine, une bouche de femme, une paire de jambes, images du fantasme masculin.

Cette miniature est l'occasion pour le compositeur de rendre hommage à la musique acousmatique et à la radio - où est née la musique concrète - par le truchement de voix spécifiques, des voix de radios libres surtout ! (Allô Macha - Macha Béranger - et Doc et Difool - Fun Radio ...)