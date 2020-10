" Journal de bord ", pièce mixte de Alessandro Bosetti (3/5)

Journal de bord, c’est le titre de la Création mondiale cette semaine sur France Musique. Son auteur : Alessandro Bosetti. Il est compositeur et artiste sonore.

« Journal de bord », pièce mixte de Alessandro Bosetti

Avec Carol Robinson, clarinette & Alessandro Bosetti, performer vocal, électroniques

En collaboration et avec le soutien du GMEM Marseille (Centre National de Création Musicale)

Création enregistrée en mars 2019

Journal de Bord, page 3

Nous avons tous dans nos histoires familiales des moments-clefs. Pour Alessandro Bosetti, l’un de ces moments a été le départ impromptu de sa mère sur l’océan, alors qu’il n’avait que trois ans. Dans les cinq pages de son Journal de Bord, il fait revivre cette séparation. Journal de bord est à la fois un voyage et une fabrique de souvenirs.

La matière première de ce Journal de bord c’est précisément le Journal de bord de la mère, retrouvé, puis retraversé, car Alessandro Bosetti a demandé à sa mère de lui lire ce journal à haute voix, en italien évidemment, quarante ans plus tard. Sur cette voix enregistrée viennent se greffer la voix du fils (en dialogue) et parfois aussi des bribes de français, une forme de traduction.

Le Journal de la mère mis en bouche est le terrain idéal pour explorer la frontière entre la langue parlée et le chant. S’ajoutent à ce travail sur le texte la clarinette de Carol Robinson et une partie électronique travaillée dans les studios du GMEM.

A NOTER : Cette pièce est une production déléguée GMEM-CNCM-Marseille avec une création le 30 Novembre 2018 au Nouveau Théâtre de Montreuil, dans le cadre du festival "Mesure pour Mesure" et des Rencontres Internationales du Théâtre Musical en coproduction avec La Muse en Circuit (CNCM Alfortville), Césaré (CNCM Reims), Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN).