" Journal de bord ", pièce mixte d'Alessandro Bosetti (5/5)

« Journal de bord », pièce mixte de Alessandro Bosetti

Avec Carol Robinson, clarinette & Alessandro Bosetti, performer vocal, électroniques

En collaboration et avec le soutien du GMEM Marseille (Centre National de Création Musicale)

Création enregistrée en mars 2019

Journal de Bord, page 5

Au fil de la semaine, la matière vocale du Journal de Bord d'Alessandro Bosetti se fait de plus en plus dense et polyphonique. C’est une sorte d’épiphanie sonore, très joyeuse, comme éclaboussée par le jeu des vagues et les reflets du soleil sur l’océan, car le Journal de Bord d’Alessandro Bosetti est un journal de mer, un journal de voyage, tenu par sa propre mère lors d’une navigation en 1978. Epiphanie sonore donc, qui a pour point de départ la voix, les voix parlées et chantées, dont celle du compositeur.

Il y a aussi les couleurs des langues : l’italien et le français. Les couleurs du sud, puisque le voyage de la mère l’a menée de Gibraltar aux Iles Canaries.

Journal de Bord est un petit théâtre vocal, un jeu de calligraphies, d’enluminures vocales ! C’est un des signes distinctifs de la musique d’Alessandro Bosetti.

A NOTER : Cette pièce est une production déléguée GMEM-CNCM-Marseille avec une création le 30 Novembre 2018 au Nouveau Théâtre de Montreuil, dans le cadre du festival "Mesure pour Mesure" et des Rencontres Internationales du Théâtre Musical en coproduction avec La Muse en Circuit (CNCM Alfortville), Césaré (CNCM Reims), Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN).