" Journal de bord ", pièce mixte d'Alessandro Bosetti (4/5)

« Journal de bord », pièce mixte de Alessandro Bosetti

Avec Carol Robinson, clarinette & Alessandro Bosetti, performer vocal, électroniques

En collaboration et avec le soutien du GMEM Marseille (Centre National de Création Musicale)

Création enregistrée en mars 2019

Journal de Bord, page 4

Des voix, une clarinette, de l’électronique, la langue italienne et des bribes de traduction française : voilà les ingrédients du Journal de Bord d’Alessandro Bosetti. Cet artiste sonore s’est toujours intéressé à la voix parlée, et encore plus depuis qu’il compose pour la radio. Ce qui le passionne, c’est d’explorer la frontière, la zone qui se situe entre le langage parlé et la musique.

Avec ce Journal de Bord inspiré par le journal de voyage de sa mère en 1978, il ajoute à cette exploration une dimension autobiographique. Ce Journal, la mère d’Alessandro Bosetti l’a écrit à bord d’un voilier sur lequel elle a embarqué, en laissant à terre mari et enfants. Un travail de mémoire donc, mais distancié. Rien de psychologique dans ces pièces plutôt joyeuses !

A NOTER : Cette pièce est une production déléguée GMEM-CNCM-Marseille avec une création le 30 Novembre 2018 au Nouveau Théâtre de Montreuil, dans le cadre du festival "Mesure pour Mesure" et des Rencontres Internationales du Théâtre Musical en coproduction avec La Muse en Circuit (CNCM Alfortville), Césaré (CNCM Reims), Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN).