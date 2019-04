" Journal de bord ", pièce mixte de Alessandro Bosetti (2/5)

« Journal de bord », pièce mixte de Alessandro Bosetti

Avec Carol Robinson, clarinette & Alessandro Bosetti, performer vocal, électroniques

En collaboration et avec le soutien du GMEM Marseille (Centre National de Création Musicale)

Création enregistrée en mars 2019

Journal de Bord, page 2

Le plancton phosphorescent, les dauphins, les poissons volants, les manœuvres à la barre et les changements de vent. Il y a tout ça dans le Journal de bord que la mère du compositeur Alessandro Bosetti a écrit lors de son voyage à bord d’un voilier au départ de Gibraltar, jusqu’aux Iles Canaries en 1978.

Toute cette semaine, le compositeur retrace l’itinéraire de ce journal et du voyage avec sa propre voix, et par moments celle de la clarinettiste Carol Robinson, sous la forme d’un dialogue avec la voix enregistrée de sa mère. Ce Journal de Bord est l’adaptation radiophonique d’un spectacle de théâtre musical beaucoup plus ample, créé au Nouveau Théâtre de Montreuil en décembre dernier et qui met lui à contribution quatre musiciens.

A NOTER : Cette pièce est une production déléguée GMEM-CNCM-Marseille avec une création le 30 Novembre 2018 au Nouveau Théâtre de Montreuil, dans le cadre du festival "Mesure pour Mesure" et des Rencontres Internationales du Théâtre Musical en coproduction avec La Muse en Circuit (CNCM Alfortville), Césaré (CNCM Reims), Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN).