" Journal de bord ", pièce mixte de Alessandro Bosetti (1/5)

« Journal de bord », pièce mixte de Alessandro Bosetti

Avec Carol Robinson, clarinette & Alessandro Bosetti, performer vocal, électroniques

En collaboration et avec le soutien du GMEM Marseille (Centre National de Création Musicale)

Création enregistrée en mars 2019

Journal de Bord, page 1

Alessandro Bosetti n’est pas italien pour rien. Il aime la voix, les voix, et aussi le langage et les langues, et une grande partie de son univers de compositeur et perfomer regarde de ce côté-là.

Le Journal de Bord qu’il a imaginé pour France Musique est une nouvelle déclinaison de cette source d’inspiration. Au cœur de ces pièces électroacoustiques, quelques pages choisies dans le journal de bord écrit autrefois par sa mère et mis en voix de façon polyphonique puisqu’il y a la voix de la mère, la voix du fils (le compositeur Alessandro Bosetti) et celle de la clarinettiste Carol Robinson, également traductrice-conteuse.

Ces miniatures sont un travail autobiographique ; le compositeur y explore son propre passé, le voyage de sa mère ayant été le signal de la séparation qui s’est faite ensuite. Alessandro Bosetti avait trois ans quand sa mère est partie sur l’océan, laissant à terre sa famille.

A NOTER : Cette pièce est une production déléguée GMEM-CNCM-Marseille avec une création le 30 Novembre 2018 au Nouveau Théâtre de Montreuil, dans le cadre du festival "Mesure pour Mesure" et des Rencontres Internationales du Théâtre Musical en coproduction avec La Muse en Circuit (CNCM Alfortville), Césaré (CNCM Reims), Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN).