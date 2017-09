" J'irais comme un torrent furieux " de Elsa Biston (Rediffusion 2/5)

« J’irais comme un torrent furieux » de Elsa Biston

Pour ensemble instrumental et électroacoustique

Ensemble l’Instant Donné

Direction Philippe Régana

Rediffusion de la création enregistrée le 11 mars 2016 à Radio France

Deuxième tableau :

Elsa Biston a été ingénieur du son, assistante musicale de différents compositeurs, et elle est aujourd'hui directrice artistique à la radio : c'est dire si elle approche l'univers des sons sur tous ses versants.

En plus de cela, elle compose !

Pour nos Alla Breve, elle a imaginé une suite de miniatures portées par un seul et même élan, celui de la marche d'un personnage qui ressemblerait à Lenz, le poète torturé de la nouvelle de Georg Büchner.

La séquence d'hier a donné l'impulsion première à cette nouvelle composition d'Elsa Biston baptisée "J'irais comme un torrent furieux".