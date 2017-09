" J'irais comme un torrent furieux " de Elsa Biston (Rediffusion 1/5)

« J’irais comme un torrent furieux » de Elsa Biston

Pour ensemble instrumental et électroacoustique

Ensemble l’Instant Donné

Direction Philippe Régana

Rediffusion de la création enregistrée le 11 mars 2016 à Radio France

Premier tableau :

Elsa Biston exerce deux métiers ; celui de compositrice et celui de directrice artistique à Radio France. (Dans notre jargon radiophonique, on dit aussi Musicienne Metteuse en Ondes ou MMO).

Or le jour de l'enregistrement de son Alla Breve à Radio France, Elsa était les deux à la fois : elle assurait la direction artistique de l'enregistrement de sa propre pièce. Cette nouvelle composition, imaginée pour un ensemble qu'elle connaît bien mais qui n'avait encore jamais joué sa musique, porte un titre poétique qui a deux références littéraires : un poème de Al Mutanabi (poète arabe du 10ème siècle) et la nouvelle de Georg Büchner : Lenz.