« Iridescences » pour théorbe et environnement électroacoustique de Pascale Jakubowski (4/5)

C’est le théorbe joué par Caroline Delume qui s’invite cette semaine dans Création Mondiale, à la faveur d’une suite sonore de Pascale Jakubowski mixée au GRM de la radio : ses Iridescences pour théorbe et environnement électroacoustique.

« Iridescences » pour théorbe et environnement électroacoustique de Pascale Jakubowski

Avec Caroline Delume, théorbe

Création en collaboration avec le GRM

« L’iridescence est la faculté qu’ont certains corps composés de microstructures complexes de faire apparaître différentes couleurs, selon l’angle de vue adopté et l’intensité de la lumière qui se dépose sur eux.

Caroline cherchait des paysages de montagnes où s’accroche la brume matinale. Je l’ai invitée chez moi (Parc régional du Pilat).

Sous ses doigts s’ouvraient d'infinis champs d’explorations, avec cette passion inépuisable pour la recherche qui repousse sans cesse les frontières du possible. »

Pascale Jakubowski.

« Quand j’ai présenté le théorbe à Pascale, elle a compris très vite à quel point le théorbe savait colorer les figures. Pascale en a inventé d’autres…

Quand j’écoute les Iridescences de Pascale, avec l’ajout de l’environnement électroacoustique, je vois des images cinétiques : un jeu de miroirs, un art cinétique musical »

Caroline Delume.

Un merci spécial à Emmanuel Richier et Philippe Dao, du GRM de Radio France

Quatrième tableau :

« Les sons harmoniques du théorbe deviennent appel de percussions imaginaires…

Un théorbe électrique aux résonances irisées est inventé pour prendre possession de l’espace ». Pascale Jakubowski

Cette miniature du jeudi est sans doute la plus dense, la plus virtuose et la plus polyphonique des cinq.

C’est dans les studios du GRM grâce à Emmanuel Richier que Pascale Jakubowski et Caroline Delume ont pu enregistrer la partie de théorbe, avant d’envelopper les sonorités du théorbe par les sons électro-acoustiques.

En sortant de cette semaine de résidence au GRM, Caroline Delume a découvert les transformations apportées à sa partie : "c’était comme si Pascale avait transformé la chrysalide en papillon ».