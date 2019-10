" Immobilités " pour voix de femme et ensemble instrumental de Nicolas Tzortzis (4/5)

« Immobilités » pour voix de femme et ensemble instrumental de Nicolas Tzortzis

Sur des poèmes de Camille Bloomfield

Interprété par Muriel Ferraro, soprano

Et l’Ensemble TM+, direction Laurent Cuniot

Création enregistrée le 27 septembre 2019 à l’Auditorium de Radio France

Quatrième mouvement :

Camille Bloomfield met en mots cette fois les difficultés des femmes à se lancer dans l'action (autre forme d'immobilité), en raison d'un sentiment d'illégitimité.

Elle suggère aux femmes un exercice, quand les scrupules sont un frein trop important : se mettre dans la peau d'un Homme !

Voilà qui a beaucoup déstabilisé le compositeur, convaincu que les femmes n'ont pas besoin de ce stratagème.

Le mot important de ce texte de Camille Bloomfield est "Bascule" (qui symbolise l'hésitation, la peur, l'appréhension).

Cette bascule est présente aussi dans la musique, avec un jeu de plans entre la voix et les instruments de l'ensemble.

"Écrite entre juin et juillet 2019, l’œuvre est basée sur cinq poèmes de Camille Bloomfield, écrits spécialement pour l’occasion. Les textes parlent des immobilités réelles, symboliques, psychologiques ou imaginaires que ressent une femme aujourd’hui, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle ou affective.

La musique met en scène les textes, en créant le cadre qui permettra de mieux comprendre les situations décrites, dans une sorte de théâtre sonore destiné pour la radio".(Nicolas Tzortzis)

4. Immobile : action

vie moments-pivots vie

tout bascule bascule tout

tu as eu choix

mais tu ne l’as pas,

plus, pas plu Pressïon : A V ANCE ! GR ANDIS ! DECIDE !

Tu doutes redoutes tu peures tu sais que « DECIDER, C’EST RENONCER. »

Es-tu légitime en ?

assez bien pour ?

prête à ?

est-ce mieux si ?

Non. Tu ne peux pas.

Le temps passe pourtant.

ton confort : tu te braques,

tes habitudes : tu t’attaches,

tu te crispes crispes crispes... Tu ne bouges plus.

On verra ça plus tard.

Exercice n°1 : fermer les yeux penser comme un homme

en choisir un qui n’a peur de rien qui ne se pose pas tant de questions s’imaginer l’action

s’

inspirer

s’élancer

-