" Immobilités " pour voix de femme et ensemble instrumental de Nicolas Tzortzis (1/5)

« Immobilités » pour voix de femme et ensemble instrumental de Nicolas Tzortzis

Sur des poèmes de Camille Bloomfield

Interprété par Muriel Ferraro, soprano

Et l’Ensemble TM+, direction Laurent Cuniot

Création enregistrée le 27 septembre 2019 à l’Auditorium de Radio France

Premier mouvement :

Chaque jour, Camille Blomfield (poésie sonore) et Nicolas Tzortzis (musique) déclinent l'idée d'Immobilité vécue par les femmes dans nos sociétés.

Dans ce premier tableau, la poétesse Camille Bloomfield met des mots sur la difficulté de certaines femmes à s'exprimer, à oser prendre la parole. Elle se souvient aussi des pâtes-mots de Christophe Tarkos. Le compositeur a donc imaginé une vocalité opprimée.

La chanteuse chante au début la machoire fermée, comme si elle chantait dans une muselière...

Écrite entre juin et juillet 2019, l’œuvre est basée sur cinq poèmes de Camille Bloomfield, écrits spécialement pour l’occasion. Les textes parlent des immobilités réelles, symboliques, psychologiques ou imaginaires que ressent une femme aujourd’hui, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle ou affective.

La musique met en scène les textes, en créant le cadre qui permettra de mieux comprendre les situations décrites, dans une sorte de théâtre sonore destiné pour la radio.

Dédicace du compositeur à Muriel Ferraro, Laurent Cuniot, l’ensemble TM+ et Anne Montaron

1. Immobile : langue

b

b

b’jourje

bjourjeuuu jeuuu jevoud

jvoud, jevou d

jvoudraijvoudraiparjlerje

je voudraisvoujparlerje deje

de mma, d’Emma, maa, mha-ha-ha

de mo-a, de Moiii

de moi et de mab, deux maboules ? demab-bouche

ce qui sort de ma bouche est c-c-collé

tout ce qui sort de ma bouche est c-c-collé en blocs

collé en locks, en blocs de roc pour morts-croque-mots

colléeémma, mal, mâle, mâle-langue alors-que-je-suis-femelle, colléeetalanguie, étale, mal, mâlangue demaboucheécolléetalanguiemalanguedécollée, ma grande langue à décoller,

car élevée à coller, à coller mes mots, à coller moins fort, à coller en me taisant

à me baisser, car trop grande, toujours trop grande, ah !

trop fort je parle toujours trop fort

alors je baisse mebaisse meblesse et mecolle jusqu’à ce que je n’ai plus de mots, d’émaux, je suis é-mot-vidée, oh movida ! immo-vidée, a-mots-bilée

ma, ma, malangueestcolléeàtabile

alors j’ai, j’ai travaillé,

j’ai t-t-travaillé d-d-décollé travaillé à décoller, à décoller de l’école et décollésmesmots sont devenus meees mooots aujourd’hui je, mes mots je, m’émeus d’eux, je, mémos aimés à deux

je parle fort et loin et je décolle pour aimer mes mots, ma langue-femelle les laver dans l’eau de la clarté, la clarté de la roche, le caillou des mots, mes mots enfin dé-mo-sthé-nés.