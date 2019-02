" Images XX-XXI " de Sirah Martinez Alvarez (4/5)

« Images XX-XXI » de Sirah Martinez Alvarez

Pour consort de flûtes à bec Interprétée par le Consort Brouillamini :

Elise Ferrière, Virginie Botty, Aranzazu Nieto, Florian Gazagne et Guillaume Beaulieu

Création enregistrée le 02 février 2019 à Radio France

Quatrième Mouvement : Balance ton porc

Notre société bouge… et elle bouge parfois dans le bon sens ! Sirah Martinez Alvarez voit d’un bon œil l’éveil des consciences par rapport à la misogynie et au harcèlement sexuel.

En Espagne, son pays d’origine, ce sujet n’est pas tabou. Chez nous, en France, les lignes sont un peu plus « floues »… mais le mouvement Balance ton Porc n’a pas échappé à la compositrice aujourd’hui en France. C’est ce slogan qui donne son titre à l’instantané d’aujourd’hui.