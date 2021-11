« Diva Machina » de Birke Bertelsmeier (5/5)

Dans création Mondiale cette semaine cinq visions de la machine : "Diva Machina", une page signée Birke Bertelsmeier, compositrice formée à Cologne, Karlsruhe et Paris, et que nous révèle aujourd'hui l'Ensemble C-Barré

_« Diva Machina »_de Birke Bertelsmeier pour grand ensemble

Ensemble C Barré

Direction : Sébastien Boin

Création enregistrée à Radio France le 21 décembre 2020

Fragment 5 - TALOS

Talos c'est, dans la mythologie, le golem, le géant de bronze qui repoussait l'envahisseur loin des côtes de la Crête.Talos aujourd'hui, c'est un programme de défense européen, un laser, une machine.Se protéger de l'étranger (du barbare) reste donc un axiome dans la vie des sociétés. On a beau progresser, avancer, il y a toujours et encore cette peur de l'autre ! Birke Bertelsmeier donne à ce tableau des allures à la fois guerrières et carnavalesques, presque foraines...