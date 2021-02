« Il y a plus d’eau que prévu sur la lune » de Patricia Alessandrini (4/5)

Encore un tandem féminin compositrice-interprète dans Création mondiale cette semaine : la compositrice Patricia Alessandrini a imaginé pour la flûtiste Keiko Murakami une musique crépusculaire, baptisée « Il y a plus d'eau que prévu sur la lune ». Partenaire de ce nouveau feuilleton, le GRM.

_« Il y a plus d’eau que prévu sur la lune »_de Patricia Alessandrini

Pour flûte contrebasse, voix et électroniques

Keiko Murakami, flûte contrebasse et voix

En collaboration avec le GRM, décembre 2020

Fragment 4

Voyage sur la lune aujourd'hui encore avec le 4ème fragment de la toute nouvelle pièce de la compositrice américaine Patricia Alessandrini « Il y a plus d’eau que prévu sur la lune » .

Le Pierrot lunaire de Schönberg hante cette pièce pour flûte contrebasse, voix et électroniques, mais il faut le savoir, car la compositrice n'intègre aucune citation textuelle du poème d'Albert Giraud ou de la partition de Schönberg. Sur la partition de la flûtiste en revanche quelques extraits du poème d'Albert Giraud, son Pierrot lunaire de 1912...