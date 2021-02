« Il y a plus d’eau que prévu sur la lune » de Patricia Alessandrini (3/5)

Encore un tandem féminin compositrice-interprète dans Création mondiale cette semaine : la compositrice Patricia Alessandrini a imaginé pour la flûtiste Keiko Murakami une musique crépusculaire, baptisée « Il y a plus d'eau que prévu sur la lune ». Partenaire de ce nouveau feuilleton, le GRM.

« Il y a plus d’eau que prévu sur la lune » de Patricia Alessandrini

Pour flûte contrebasse, voix et électroniques

Keiko Murakami, flûte contrebasse et voix

En collaboration avec le GRM, décembre 2020

Fragment 3

Pour la flûtiste Keiko Murakami, Patricia Alessandrini a composé une musique lunaire hantée par l'ombre d'un compositeur aimé par-dessus tout : Schönberg.

On trouve dans les cinq fragments de « Il y a plus d’eau que prévu sur la lune » des échos lointains de deux œuvres du compositeur : le Pierrot lunaire et Herzgewächse.

Patricia Alessandrini aime se situer dans l'héritage historique de cette période de la musique (Seconde école de Vienne). Elle mêle des éléments de cette musique à d'autres citations de sa propre musique. Elle procède par collage et recyclage...