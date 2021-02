« Il y a plus d’eau que prévu sur la lune » de Patricia Alessandrini (2/5)

Encore un tandem féminin compositrice-interprète dans Création mondiale cette semaine : la compositrice Patricia Alessandrini a imaginé pour la flûtiste Keiko Murakami une musique crépusculaire, baptisée « Il y a plus d'eau que prévu sur la lune ». Partenaire de ce nouveau feuilleton, le GRM.

« Il y a plus d’eau que prévu sur la lune » de Patricia Alessandrini

Pour flûte contrebasse, voix et électroniques

Keiko Murakami, flûte contrebasse et voix

En collaboration avec le GRM, décembre 2020

Fragment 2

Keiko Murakami va chanter de plus en plus au fil de la semaine et des cinq fragments de la pièce lunaire de Patricia Alessandrini « Il y a plus d’eau que prévu sur la lune ».

Ce n'est pas la première fois que la compositrice demande ce tour de force à une flûtiste. Elle l 'avait déjà fait dans la pièce Nachgewächse pour flûte et flûte alto, mais dans un registre plus aigu. Cette fois, elle avait envie d'explorer les graves de la voix féminine, pour échapper aux stéréotypes... Il se trouve que Keiko Murakami a de très beaux graves. Sa voix prend de plus en plus de place !