« Il y a plus d’eau que prévu sur la lune » de Patricia Alessandrini (1/5)

Encore un tandem féminin compositrice-interprète dans Création mondiale cette semaine : la compositrice Patricia Alessandrini a imaginé pour la flûtiste Keiko Murakami une musique crépusculaire, baptisée « Il y a plus d'eau que prévu sur la lune ». Partenaire de ce nouveau feuilleton, le GRM.

« Il y a plus d’eau que prévu sur la lune » de Patricia Alessandrini

Pour flûte contrebasse, voix et électroniques

Keiko Murakami, flûte contrebasse et voix

En collaboration avec le GRM, décembre 2020

Fragment 1

La musique lunaire de Patricia Alessandrini a été taillée sur mesure pour un instrument hors du commun : la flûte contrebasse de Keiko Murakami. La compositrice a profité de l'acquisition par la flûtiste de cet instrument rare pour explorer les graves, ceux de la flûte et aussi ceux de la voix de Keiko Murakami, car la musicienne utilise aussi beaucoup la voix. S'ajoutent à ces deux éléments une partie d'électronique qui nous fait descendre encore davantage dans les profondeurs...

Patricia Alessandrini joue avec nos perceptions. Elle aime changer nos habitudes d'écoute.