« Diva Machina » de Birke Bertelsmeier (1/5)

Dans création Mondiale cette semaine cinq visions de la machine : "Diva Machina", une page signée Birke Bertelsmeier, compositrice formée à Cologne, Karlsruhe et Paris, et que nous révèle aujourd'hui l'Ensemble C-Barré

« Diva Machina » de Birke Bertelsmeier pour grand ensemble

Ensemble C Barré

Direction : Sébastien Boin

Création enregistrée à Radio France le 21 décembre 2020

Fragment 1 - PANDORE

Dans Diva Machina, il y a l'idée de la machine et aussi celle des dieux de la mythologie. Birke Bertelsmeier se souvient chaque jour d'une des inventions du forgeron Héphaïstos : aujourd'hui Pandore, la première femme, façonnée avec l'argile et l'eau. Pandore, nous dit la compositrice, c'est à la fois la beauté et le mal...

Pour évoquer cette figure ambiguë de la mythologie, la compositrice a choisi le timbre du duduk arménien, associé aux autres instruments.