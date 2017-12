" Hörspiel #1 " pour voix et guitare électrique de Aurélio Edler-Copes (5/5)

« Hörspiel #1 » pour voix et guitare électrique de Aurélio Edler-Copes Interprété par Eloïse Labaume, voix et Aurélio Edler-Copes, guitare Création enregistré à Radio France le 10 novembre 2017

Cinquième module

Qui se cache derrière le duo Bazar électrique ?

La harpiste et vocaliste Eloïse Labaume, qui n’avait pas apporté sa harpe le jour de l’enregistrement, mais à la place un joli poste de radio en bois, et le guitariste-compositeur Aurélio Edler-Copes, autrefois guitariste classique, et maintenant adepte de l’électricité. Autrement dit, deux musiciens à double visage ! Le compositeur parle lui de face obscure, ou de la face B d’un vinyle…

Ce duo compte bien développer un cycle de pièces radiophoniques entièrement axé sur la relation entre Voix (ou harpe) amplifiée, Guitare électrique et Radio modulée par l’électronique !

Cette première pièce n’est que le commencement d’un authentique laboratoire, qui devrait avoir aussi une dimension théâtrale, et réunir des textes de différents auteurs importants du 20ème siècle.