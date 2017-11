" Hörspiel #1 " pour voix et guitare électrique, d' Aurélio Edler-Copes (2/5)

« Hörspiel #1 » pour voix et guitare électrique de Aurélio Edler-Copes Interprété par Eloïse Labaume, voix et Aurélio Edler-Copes, guitare Création enregistré à Radio France le 10 novembre 2017

Deuxième module

Bazar électrique, c’est le tout nouveau duo créé par le compositeur et guitariste Aurélio Edler-Copes avec la harpiste et vocaliste Eloïse Labaume.

Sur la scène de notre studio, un vrai bazar en effet ! A cause du dispositif électronique, des nombreux câbles et des pédales d’effet de la guitare.

Après avoir exploré les sonorités acoustiques de son instrument, Aurélio Edler-Copes a décidé d’être le plus électrique possible ! A la voix et à la guitare électrique s’ajoute une radio modulée électroniquement. Les interférences intéressent beaucoup le compositeur, et la saturation aussi !