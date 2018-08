" Hommages ramifiés " pour 15 musiciens, de Carlos Fontcuberta (3/5)

« Hommages ramifiés » pour 15 musiciens, de Carlos Fontcuberta

Par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Elena Schwarz

Création enregistrée à Radio France le 05 juin 2018

" Madonna Nostalgica " (...à Andrei Tarkovsky, Giuseppe Verdi, Piero della Francesca et Gérard Grisey)

De jour en jour, le compositeur espagnol Carlos Fontcuberta nous fait entrer dans les jeux de correspondances qu'il s'est amusé à tisser entre des artistes qui lui sont chers ; des musiciens, mais aussi des écrivains, des peintes et des cinéastes.

Le tableau d'aujourd'hui, " Madonna Nostalgica ", est en soi la confrontation de deux univers : celui du peintre Piero della Francesca, et celui du cinéaste Andreï Tarkovsky. Mais les correspondances ne s'arrêtent pas là...

MADONNA NOSTALGICA, par Carlos Fontcuberta

" Dans le film Nostalghia d’Andrei Tarkovski apparaît la Madonna del Parto de Piero della Francesca, la peinture qui inspira par ailleurs Gérard Grisey lorsqu’il composa L’icone paradoxale. Le parallélisme entre le geste de la vierge entrouvrant sa robe et celui des anges qui ouvrent le rideau en découvrant la figure de la vierge, a suggéré à Grisey l’image de l'infini, qui prend la forme d'une multiplicité de temporalités musicales, imbriquées l'une dans l'autre, à la manière des poupées russes. Selon un procédé de même nature, cet hommage reprend un petit fragment du Requiem de Verdi, omniprésent dans Nostalghia. Cette citation, plus ou moins dilatée ou contractée dans le temps, s’adapte à sept temporalité différentes dans une écriture à la polyphonie complexe (7 couches de son). Della Francesca, Tarkovski, Grisey et Verdi se réunissent ainsi dans un hommage particulièrement ramifié."