Hommage à Paul Méfano : "Les Symboles de Picasso" de Youri Kasparov (4/5)

Dans Création Mondiale cette semaine, un hommage à Paul Méfano disparu le 15 septembre dernier. Pour nos Brèves radiophoniques, il avait dirigé en 2004 l’Ensemble 2e2m (son ensemble) dans une création de Youri Kasparov "les Symboles de Picasso"

Les Symboles de Picasso, 4ème Fragment : « Magie des Intersections »

Youri Kasparov a été il y a vingt ans un véritable passeur entre la Russie et la France. Une vingtaine de ses oeuvres ont été créées en France (la première en 1993), et jouées par des ensembles et des orchestres de notre pays. Par contre, la rencontre avec l’Ensemble 2E2M s’est faite réellement au moment de l’enregistrement des Symboles de Picasso.

Youri Kasparov garde un excellent souvenir de cet enregistrement.

Auditeur assidu de la musique de Paul Méfano, qu’il appréciait beaucoup, Il avait été sensible aux qualités du musicien chef d’orchestre :

"Je n’avais rien à expliquer ! La partition était pour lui parfaitement claire, et se suffisait à elle-même !"