Hommage à Paul Méfano : "Les Symboles de Picasso" de Youri Kasparov (2/5)

Dans Création Mondiale cette semaine, un hommage à Paul Méfano disparu le 15 septembre dernier. Pour nos Brèves radiophoniques, il avait dirigé en 2004 l’Ensemble 2e2m (son ensemble) dans une création de Youri Kasparov "les Symboles de Picasso"

Les Symboles de Picasso, 2ème Fragment : « Trajectoire du Trapèze rose »

Paul Méfano et Youri Kasparov avaient sans doute plus d’une chose en commun : compositeurs l’un et l’autre, professeurs de composition et aussi fédérateurs de projets. Paul Méfano a créé en 1972 l’Ensemble 2E2M, Youri Kasparov l’Ensemble de musique contemporaine de Moscou.

Au moment de l’enregistrement des Symboles de Picasso en 2004, Youri Kasparov était en relation étroite avec plusieurs solistes français, dont Pierre-Yves Artaud, interprète de sa musique. Par contre, sa collaboration avec 2E2M était complètement neuve !

Il lui a fallu jouer entre liberté (choix des instruments) et contraintes (de la forme et du nombre de musiciens).

Le deuxième tableau nous emmène dans les symboles de la période rose de Picasso !