" Gosan, montagne solitaire " de Marie-Hélène Bernard (Rediffusion 5/5)

« Gosan, montagne solitaire » de Marie-Hélène Bernard pour voix, percussions et électronique, sur un poème de Yun Seondo Interprété par Cho Joo-Seon : voix et Françoise Rivalland : percussions Rediffusion de la création enregistrée à Radio France le 28 février 2015

Cinquième mouvement :

Pourquoi les fleurs s'épanouissent puis se fanent si vite ?

Pourquoi l'herbe verdoie puis jaunit si vite ?

Seuls les rochers restent les mêmes.

Yun Seondo

La chanson des cinq amis

La musique des miniatures qui ponctuent notre semaine de programmes est une des étapes d'un grand projet multimédia Un Chemin de sable blanc, que Marie-Hélène Bernard présente comme une "Rêverie musicale, poétique et visuelle en terre coréenne" et qui a été créée à Lyon en 2015.

GOSAN a pu voir le jour à Radio France en amont de cette forme ample, après une résidence de création de la compositrice au GRAME à Lyon et de Césaré à Reims. La composition du Gosan de Marie-Hélène Bernard et son interprétation par la chanteuse de pansori Cho Joo Seon et la joueuse de santour Françoise Rivalland a été un vrai work in progress...