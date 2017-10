" Gosan, montagne solitaire " de Marie-Hélène Bernard (Rediffusion 4/5)

« Gosan, montagne solitaire » de Marie-Hélène Bernard pour voix, percussions et électronique, sur un poème de Yun Seondo Interprété par Cho Joo-Seon : voix et Françoise Rivalland : percussions Rediffusion de la création enregistrée à Radio France le 28 février 2015

Quatrième mouvement :

On dit que la lumière des nuages est belle

mais souvent elle s'assombrit.

On dit que le bruit du vent est pur

mais souvent, il s'arrête.

Seule l'eau du ruisseau est bonne

et ne tarit jamais.

Yun Seondo

La chanson des cinq amis

Gosan, "montagne solitaire" en français. Derrière ce nom coréen se cache un poète du 17ème siècle réputé pour sa maîtrise du SIJO, forme poétique courte.

Dans la miniature d'aujourd'hui, la voix de la chanteuse de pansori Cho Joo Seon et la voix de la percussionniste Françoise Rivalland se répondent dans leur langue respective, sur le 2ème couplet d'un poème de Yun Seondo : la Chanson des cinq Amis.

Dans cette nouvelle partition de Marie-Hélène Bernard, Françoise Rivalland tient la partie du santour, un instrument a priori éloigné de la tradition coréenne...