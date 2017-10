" Gosan, montagne solitaire " de Marie-Hélène Bernard (Rediffusion 3/5)

« Gosan, montagne solitaire » de Marie-Hélène Bernard pour voix, percussions et électronique, sur un poème de Yun Seondo Interprété par Cho Joo-Seon : voix et Françoise Rivalland : percussions Rediffusion de la création enregistrée à Radio France le 28 février 2015

Troisième mouvement :

On dit que la lumière des nuages est belle

mais souvent elle s'assombrit.

On dit que le bruit du vent est pur

mais souvent, il s'arrête.

Seule l'eau du ruisseau est bonne

et ne tarit jamais.

Yun Seondo

La chanson des cinq amis

Gosan est né du désir de la compositrice Marie-Hélène Bernard d'explorer des chemins singuliers à partir de la grande richesse vocale qui caractérise le Pansori coréen, sorte d'opéra rauque traditionnel particulièrement expressif. Pour s'aventurer sur ces chemins audacieux, Marie-Hélène Bernard a sollicité la chanteuse de pansori Cho Joo Seon.

La chanteuse a beau être totalement ancrée dans la tradition du Pansori, art narratif qu'elle enseigne à l'université, elle s'est lancée avec enthousiasme dans l'aventure. Compositrice et chanteuse ont avancé pas à pas...