" Gosan, montagne solitaire " de Marie-Hélène Bernard (Rediffusion 2/5)

« Gosan, montagne solitaire » de Marie-Hélène Bernard pour voix, percussions et électronique, sur un poème de Yun Seondo Interprété par Cho Joo-Seon : voix et Françoise Rivalland : percussions Rediffusion de la création enregistrée à Radio France le 28 février 2015

Deuxième mouvement :

Je compte mes amis : eux, rocs, bambous, pins

Mes plaisirs gisent dans la lune.

Elle se lève à l'est, au-dessus de la colline.

De quoi de plus aurais-je besoin ?

Yun Seondo

La chanson des cinq amis

L'attirance de la compositrice Marie-Hélène Bernard pour l'Asie n'est pas chose nouvelle.

En 2003, Marie-Hélène Bernard avait obtenu une Résidence de création en Chine, en tant que lauréate de la Villa Médicis hors les murs. Dix ans plus tard, la compositrice a été de nouveau lauréate de la Villa Médicis hors les murs, et s'est rendue cette fois en Corée pour travailler sur un spectacle multimédia.

Le point de départ de cette "Rêverie musicale, poétique et visuelle en terre coréenne", c'est évidemment la culture coréenne à la quelle la compositrice est très sensible. Gosan est une des formes brèves dérivées de ce grand projet. Gosan fait dialoguer une chanteuse de pansori coréen Cho Joo Seon, et une percussionniste occidentale pétrie de théâtre musical : Françoise Rivalland.

Entre ces deux musiciennes, un poème de Gosan, qui n'est rien d'autre que le nom de plume de l'écrivain coréen Yun Seondo.