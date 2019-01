" Five Workouts for organist " de Noriko Baba (Rediffusion 1/5)

« Five Workouts for organist » de Noriko Baba

Interprété par Hampus Lindwall, orgue de l’Auditorium de Radio France

Rediffusion de la création enregistrée le 10 juillet 2017 à Radio France

Premier mouvement :

Hampus Lindwall n'est pas un organiste tout à fait classique, même si, comme tous les organistes, il sait accompagner la messe, varier sur n’importe quel thème et dans tous les styles, et s’échapper du répertoire en improvisant. Comme tous les organistes aussi, il joue des mains et des pieds !

Mais Noriko Baba connaît bien ce musicien, et sait qu'elle peut lui en demander encore plus dans ses cinq Etudes ou Exercices, car il doit aussi souffler dans divers jouets sonores (appeaux, flûte à coulisse, sifflets, harmonica…) Un homme orchestre !