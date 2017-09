« Five Workouts for organist » de Noriko Baba (1/5)

« Five Workouts for organist » de Noriko Baba Par Hampus Lindwall, orgue de l’Auditorium de Radio France Création enregistrée le 10 juillet 2017 à Radio France

Premier mouvement :

Quelle image avons-nous en Europe de l’organiste ?

Celle d’un musicien nécessairement lié à une église, une paroisse. Un musicien classique à la culture encyclopédique, capable de varier sur n’importe quel thème et dans tous les styles. Un musicien qui peut aussi s’échapper du répertoire en improvisant. Un musicien à la mémoire active, et au corps tout entier sollicité : mains et pieds !

Or il se trouve que Noriko Baba demande encore un peu plus à l’organiste avec ses cinq Etudes ou Exercices, car il doit aussi souffler dans divers jouets sonores (appeaux, flûte à coulisse, sifflets, harmonica…)