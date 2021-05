« Five Phases for Ondes » de Michelle Lou (2/5)

Dans Création mondiale cette semaine un suite instrumentale de la compositrice américaine Michelle Lou pensée comme un mini concerto pour Ondes Martenot. Les interprètes de cette nouvelle page sont les musiciens de l’ensemble l’Itinéraire.

« Five Phases for Ondes » pour ondes Martenot, clarinette basse et percussion de Michelle Lou

Ensemble l'Itinéraire :

Nathalie Forget (ondes Martenot), Pierre Génisson (clarinette basse), Christophe Bredeloup (percussion)

Direction : Antonin Rey

Création enregistrée le 11 mars Salle Colonne

Etude 2

Five Phases for Ondes signe une nouvelle collaboration de l’ensemble l’Itinéraire à nos brèves radiophoniques. Michelle Lou a conçu pour les musiciens une partition très ouverte, qui leur laissait pas mal de liberté. La voix de la compositrice a été remplacée par la présence d’Antonin Rey au pupitre de l’ensemble : un ensemble resserré (trois musiciens), avec ajout de quantité de câbles, de hauts parleurs et de systèmes d’amplification.

Sur la partition, la compositrice encourage les musiciens à jouer, à se comporter comme s’ils étaient des machines (« machine-like »).

La deuxième étude est encore plus mécanique que la première…