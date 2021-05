« Five Phases for Ondes » de Michelle Lou (1/5)

Dans Création mondiale cette semaine un suite instrumentale de la compositrice américaine Michelle Lou pensée comme un mini concerto pour Ondes Martenot. Les interprètes de cette nouvelle page sont les musiciens de l’ensemble l’Itinéraire.

« Five Phases for Ondes » pour ondes Martenot, clarinette basse et percussion de Michelle Lou

Ensemble l'Itinéraire :

Nathalie Forget (ondes Martenot), Pierre Génisson (clarinette basse), Christophe Bredeloup (percussion)

Direction : Antonin Rey

Création enregistrée le 11 mars Salle Colonne

Etude 1

C’est l’ondiste de l’ensemble l’Itinéraire qui a sollicité la compositrice californienne Michelle Lou pour agrandir son répertoire avec une œuvre nouvelle.

Nathalie Forget a découvert l’univers de la compositrice en 2017 à la faveur de d’un concert de l’ensemble 2e2m à Paris.

Covid oblige, la rencontre physique entre Michelle Lou et les musiciens de l’Itinéraire n’a évidemment pas pu avoir lieu. Tout s’est fait à distance, et à grande distance, un vrai défi pour cette compositrice qui privilégie les collaborations très étroites avec les interprètes de sa musique. Défi de la distance et défi de la durée : Michelle Lou compose rarement des formes brèves. Finalement, ces Five Phases for Ondes sont des études : chacune explore une technique, une caractéristique des Ondes Martenot.