" Five Dolly Shots " de Pierre-Yves Macé (1/5)

« Five Dolly Shots » de Pierre-Yves Macé

Pour biniou, cornemuse écossaise, bombarde et trélombarde

Par le quatuor Sonneurs :

Erwan Keravec, Mickael Cozien, Erwan Hamon, Guénolé Keravec

Rediffusion de la création enregistrée dans les studios de la Seine Musicale à Boulogne le 12 juin 2018

Dolly Shot n°1 :Re-commencer

Depuis plus de trois ans, Erwan Keravec explore avec son tout nouveau quatuor de sonneurs (cornemuse, trélombarde, bombarde et biniou) des territoires complétement vierges en se tournant vers des compositeurs d’aujourd’hui et en leur commandant des œuvres nouvelles.

Pierre Yves Macé a en commun avec Erwan ses origines bretonnes, mais contrairement à lui il n’avait jamais pris vraiment au sérieux la cornemuse, ni la musique traditionnelle bretonne, jusqu’à ce qu’il en découvre les richesses cachées, grâce justement à des musiciens audacieux tels que Erwan Keravec ou David Watson. Dans ses cinq instantanés, il approche les instruments à sa façon, en les dégageant du folklore et en traitant le quatuor comme un synthétiseur, un méta-instrument.

Re-commencer ouvre la suite et donne le la à ce cycle construit autour de l’idée de répétition.

Il se trouve aussi qu’au moment d’écrire cette pièce, Pierre-Yves Macé était plongé dans l’ouvrage éponyme de Mathieu Potte Bonneville. Le thème du recommencement n’est-il pas au cœur de l’activité du compositeur ?