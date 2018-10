" Fétiches, 5 caprices pour violon " de Tomas Bordalejo (1/5)

« Fétiches, 5 caprices pour violon » de Tomas Bordalejo

Interprété par Noëmi Schindler, violon

Création enregistrée à Radio France le 18 octobre 2018

Premier Caprice : l’Energique

Tomas Bordalejo aime l’idée de Fétiches.

Le violon en soi est déjà un objet fétiche, et puis le fétiche c’est cet objet très simple fabriqué à la main, et cet objet attaché à un rituel, une forme de spiritualité. Nous avons tous nos fétiches, et certains compositeurs leurs interprètes-fétiches. La violoniste Noëmi Schindler a inspiré et inspire toujours aux compositeurs des pages taillées sur mesure, parfois des portraits.

C’est le cas des Fétiches de Tomas Bordalejo. Première facette de sa personnalité : son énergie !