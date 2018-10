" As far as will fill up the time " de Zad Moultaka (Rediffusion 5/5)

« As far as will fill up the time » de Zad Moultaka

Pour birbyné (clarinette de Lituanie) et électroacoustique, par Carol Robinson

Rediffusion de la création enregistrée le 23 avril 2016 à Radio France

Cinquième tableau

Zad Moultaka a l’habitude de côtoyer toutes sortes de lutheries instrumentales, lui dont la musique est un permanent aller-retour entre l’orient et l’occident.

Le birbyne de Lituanie, tel que Carol Robinson en joue, l’a immédiatement séduit. Il est en réalité l’instrument idéal pour incarner à la fois les défaillances de Macbeth et sa fragilité, son humanité. Il n’est pas un jour où cette fragilité de notre condition ne nous saute pas au visage, notamment lors de la disparition d’un proche.