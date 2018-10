" As far as will fill up the time " de Zad Moultaka (Rediffusion 4/5)

« As far as will fill up the time » de Zad Moultaka

Pour birbyné (clarinette de Lituanie) et électroacoustique, par Carol Robinson

Rediffusion de la création enregistrée le 23 avril 2016 à Radio France

Quatrième tableau

Lorsque Carol Robinson a commandé la musique de son Alla Breve à Zad Moultaka, elle ne savait sans doute pas que le birbyne allait devoir incarner la figure nocturne et torturée de Macbeth.

Les voix qui peuplent la conscience de Macbeth, on les retrouve dans la démultiplication de la matière sonore, une écriture par couches. Et puis parfois, une éclaircie a lieu. C’est ce qui se passe dans le quatrième tableau.