" As far as will fill up the time " de Zad Moultaka (Rediffusion 3/5)

« As far as will fill up the time » de Zad Moultaka

Pour birbyné (clarinette de Lituanie) et électroacoustique, par Carol Robinson

Rediffusion de la création enregistrée le 23 avril 2016 à Radio France

Troisième tableau

Grâce à Carol Robinson, nous en savons tous les jours un peu plus sur le Birbyne, la clarinette traditionnelle lituanienne.

C’est pour cet instrument que Zad Moultaka a imaginé sa suite de miniatures inspirées du Macbeth de Shakespeare. Zad Moultaka a relu la pièce dans une édition bilingue introduite par Wilson Night, et c’est l’esprit plein des analyses de Whight qu’il a composé le troisième tableau de sa suite instrumentale.

Dans la miniature d’aujourd’hui, la clarinette chante avec des accents particuliers.

Les sons enregistrés qui entourent le chant de la clarinette sont un bel exemple de mise en abîme : ce sont des extraits de séances de travail préparatoires avec la musicienne : l’ombre de la pièce !