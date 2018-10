" As far as will fill up the time " de Zad Moultaka (Rediffusion 2/5)

« As far as will fill up the time » de Zad Moultaka

Pour birbyné (clarinette de Lituanie) et électroacoustique, par Carol Robinson

Rediffusion de la création enregistrée le 23 avril 2016 à Radio France

Deuxième tableau :

Grâce à Carol Robinson, qui nous décrit son instrument, le birbyne vient de prendre vie sous nos yeux ! Depuis qu'elle a acquis cette clarinette spécifique, Carol Robinson s'emploie à créer tout un répertoire de pièces nouvelles écrites pour cet instrument, à condition de l'emmener autre part que de là où il vient, c'est à dire la musique traditionnelle lituanienne.

Le compositeur Zad Moultaka s'est laissé prendre au jeu. il nous livre cette semaine une pièce dans laquelle les qualités de timbre du birbyne, ses caractères de mystère et de mélancolie, suggèrent la nuit, le royaume des ombres dans lequel Shakespeare a plongé le personnage de Macbeth.