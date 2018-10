" As far as will fill up the time " de Zad Moultaka (Rediffusion 1/5)

« As far as will fill up the time » de Zad Moultaka

Pour birbyné (clarinette de Lituanie) et électroacoustique, par Carol Robinson

Rediffusion de la création enregistrée le 23 avril 2016 à Radio France

Premier tableau :

Chaque jour Carol Robinson nous en dira un peu plus sur le birbyne, l'instrument pour lequel le compositeur Zad Moultaka a imaginé sa suite de miniatures il y a deux ans.

Le birbyne va dialoguer toute cette semaine avec son double par le truchement de l'électronique, et incarner le personnage de Macbeth. "As far as will fill up the time" extrait du troisième acte de Macbeth est d'ailleurs le titre de cette pièce nouvelle de Zad Moultaka.

Zad Moultaka et Carol Robinson ont souhaité dédier cette suite instrumentale à la mémoire de Frédéric Deval, personnalité précieuse du monde musical, qui a été à l'origine de leur rencontre à l'Abbaye de Royaumont. Le souvenir de Frédéric Deval a occupé l'esprit du compositeur dès la première mesure de la pièce.