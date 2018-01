" Etude sur la résistance et la toxicatio " de Juan Pablo Carreno (Rediffusion 1/5)

« Etude sur la résistance et la toxicatio » de Juan Pablo Carreño Interprété par l’Ensemble Le Balcon : Sarah Kim : Orgue, Giani Caserotto : guitare électrique et guitare basse , Fanny Vicens : accordéon microtonal, Ambre Vuillermoz : accordéon, Juliette Herbet : saxophone, Maxime Tomba : cor, Patrick Wibart : euphonium. Direction Maxime Pascal Rediffusion de la création enregistrée le 23 juillet 2016 à Radio France.

Premier mouvement : Toxicatio 1

Le titre des Etudes de Juan Pablo Carreño annonce déjà la couleur. Quand on choisit d’évoquer en musique l’idée de résistance et de toxicité, on ne fait pas dans le registre de la berceuse !

De fait, la musique que Juan Pablo Carreño a composée pour les musiciens de l’ensemble Le Balcon aura autant d’impact sur nos oreilles que sur notre diaphragme…

Il faut dire qu’elle a été pensée par un ensemble qui réunit un beau potentiel sonore : un saxophone, un cor, un euphonium, deux accordéons, une guitare et une basse électriques, et un orgue !

Il fallait au moins ça pour que prenne corps la musique particulièrement énergique de Juan Pablo Carreño

Juan Pablo Carreño sur le site du Balcon