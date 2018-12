" ... et j'ai perçu ce vol étrange " pour violoncelle de Nuria Giménez-Comas (Rediffusion 5/5)

« … et j’ai perçu ce vol étrange » pour violoncelle de Nuria Giménez-Comas

Interprété par Anssi Karttunen

Rediffusion de la création enregistrée le 25 janvier 2017

(A été donné en Création mondiale au Festival Présences le 11 février 2017 à Radio France )

Cinquième tableau /Suspension - battements internes

Pour un musicien comme Anssi Karttunen passionné de création, chaque nouvelle rencontre avec un compositeur est un défi.

Il faut pouvoir ressentir et comprendre en profondeur les intentions du compositeur et entrer dans la pièce poco a poco, jusqu'à ce que chaque geste devienne naturel.

Et puis il y a des moments de surprise... Dans ce dernier tableau, la compositrice a su surprendre le musicien interprète.