" ... et j'ai perçu ce vol étrange " pour violoncelle de Nuria Giménez-Comas (Rediffusion 2/5)

« … et j’ai perçu ce vol étrange » pour violoncelle de Nuria Giménez-Comas

Interprété par Anssi Karttunen

Rediffusion de la création enregistrée le 25 janvier 2017

(A été donné en Création mondiale au Festival Présences le 11 février 2017 à Radio France )

Deuxième tableau /Nouvelles apparitions : recréations

Il est finlandais, et il était l'un des solistes de la 27ème édition du festival Présences de Radio France l'année dernière.

Elle est espagnole, et a étudié la musique dans son pays, puis en France et en Suisse.

Le violoncelliste Anssi Karttunen et la compositrice Nuria Gimenez Comas nous font voyager cette semaine dans un monde sonore sans cesse mouvant, un monde qui a la fragilité et le caractère éphémère de la vie d'un papillon.

Les sons délicats qui se font entendre dans ces miniatures ressemblent sans doute aux sons que la jeune compositrice perçoit lorsque couchée dans l'herbe par un beau jour d'été, elle ferme les yeux.