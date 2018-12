" ... et j'ai perçu ce vol étrange " pour violoncelle de Nuria Giménez-Comas (Rediffusion 1/5)

« … et j’ai perçu ce vol étrange » pour violoncelle de Nuria Giménez-Comas

Interprété par Anssi Karttunen

Rediffusion de la création enregistrée le 25 janvier 2017

(A été donné en Création mondiale au Festival Présences le 11 février 2017 à Radio France )

Premier tableau / Paysage : premiers battements - premiers ressentis

"Et j'ai perçu ce vol étrange" a été créée en concert à Radio France le 11 février 2017 par le dédicataire de la pièce : Anssi Karttunen.

Toute pièce solo est un jeu de miroir entre celui qui la joue et celui (ou celle) qui la conçoit. Ce jeu de miroir s'accompagne d'un processus d'imprégnation.

Avant de jeter sur le papier ses premières esquisses, la compositrice s'est inspirée de toutes les facettes du jeu de Anssi Karttunen.Cette page est presque une musique de plein air... on y entend battre les ailes d'un papillon ou d'un insecte !