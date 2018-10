" Eros Songs ", de Philippe Schoeller pour douze voix mixtes a cappella (5/5)

« Eros Songs », de Philippe Schoeller pour douze voix mixtes a cappella

Sur un texte de Philippe Schoeller

Interprété par l’Ensemble Musicatreize

Direction Roland Hayrabedian

Création enregistrée à Radio France le 18 septembre 2018

Cinquième chanson :

Le compositeur Philippe Schoeller aime la radio. Il est convaincu que grâce aux micros placés tout près des corps des chanteurs et chanteuses de l’Ensemble Musicatreize, le langage de l’amour qui s’exprime dans ces cinq miniatures va nous parvenir avec encore plus de force et de sensualité, y compris lorsque la polyphonie est à son point le plus dense, comme c’est le cas dans cette cinquième et dernière chanson, superposition des chansons 1 et 3.

Cette musique organique, raffinée et archaïque à la fois, sera chantée le 12 octobre prochain par l’ensemble à Marseille au milieu d’un programme tout entier consacré aux plaisirs des sens « Secouez-moi ! ».